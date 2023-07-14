Выпускница ОГУ сыграет на Чемпионате мира по футболу

14.7.2023 | 10:37 Новости, Спорт

Она вошла в состав женской сборной Гаити.

Кики (слева) в составе «ОрёлГУ-КПРФ». Фото: vk.com/wfc_orelgu_kprf

Новых успехов добилась Швендески Маселюс Жозеф, более известная орловским любителям спорта под псевдонимом Кики. 26-летняя девушка, выпускница ОГУ имени Тургенева, отправится на Чемпионат мира по футболу среди женщин в составе сборной своей родной страны – Гаити. Об этом сообщают «Вести-Орёл».

Турнир проводится в Австралии и Новой Зеландии. Игры стартуют 20 июля. 22 июля состоится первый матч с участием сборной Гаити – она сыграет с Англией.

В минувшем году Кики, сейчас выступающая за петербургский «Зенит», стала, в его составе, победительницей Чемпионата России и обладательницей кубка России. В свои «орловские» годы девушка играла в составе профессиональной женской мини-футбольной команды «ОрёлГУ – КПРФ».

ИА «Орелград»

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