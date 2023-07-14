Wink и more.tv представляют тизер криминальной комедии «Диагноз “Везучая”» с Аглаей Тарасовой и Кириллом Кяро

Видеосервисы Wink и more.tv выпустили официальный тизер криминальной комедии «Диагноз “Везучая”» (16+) с Аглаей Тарасовой («Лед», «Беспринципные»), Кириллом Кяро («Эпидемия», «Пассажиры») и Полиной Гухман («Мир! Дружба! Жвачка!», «Инсомния») в главных ролях.
Премьера проекта состоится в августе 2023 года эксклюзивно в Wink («Ростелеком») и more.tv. Производством комедии занимается «НМГ Студия» совместно с кинокомпанией Legio Felix. Сериал пополнил линейки more originals и Wink Originals.
По сюжету красавица-оторва Лика (Аглая Тарасова) славится в криминальных кругах тем, что в любой афере (будь то ограбление или рейдерский захват) приносит стопроцентный успех всей операции. Вот почему, когда кому-то нужно состряпать грязное дельце, достаточно взять Лику в долю, и она в буквальном смысле притянет удачу. Но когда один из криминальных авторитетов решает сделать Лику своим личным талисманом, она вынуждена пуститься в авантюру вместе с бухгалтером-недотепой Антоном (Кирилл Кяро), несправедливо обвиненным в миллионном хищении.
Тизер: https://youtu.be/VXBl35LX20U
Новые кадры со съемок: https://disk.yandex.ru/d/wT80d4T4vxFLBg
«Съемки в проекте — это настоящее приключение, где мой герой из захудалого интеллигента, не способного решить свои проблемы, превращается в супергероя, потому что рядом с ним появляется девушка, которая приносит удачу. У проекта сложный сценарий, в нем много сюжетных линий, и он сделан в очень интересном и редком для меня жанре драмеди. Кроме того, у меня была замечательная партнерша Аглая Тарасова, с которой я давно хотел поработать. Ее легкость и позитив на площадке подкупали и вдохновляли, поэтому мы получили огромное удовольствие от съемок», — отметил исполнитель главной роли Кирилл Кяро.
В сериале также снялись Виктор Васильев, Екатерина Олькина, Петр Безменов, Дмитрий Куличков, Даниил Белых и другие. Режиссер проекта — Кирилл Кузин («Сергий против нечисти»), креативным продюсер и сценарист — Владимир Батрамеев.
О сериале «Диагноз “Везучая”»
Производство: «НМГ Студия», Legio Felix
Количество серий: 8
Жанр: криминальная комедия
Видеосервисы: Wink и more.tv
Режиссер: Кирилл Кузин
Сценарист: Владимир Батрамеев
Оператор: Никита Рождественский
Актерский состав: Аглая Тарасова, Кирилл Кяро, Полина Гухман, Петр Безменов, Виктор Васильев, Екатерина Олькина, Дмитрий Куличков, Даниил Белых
Продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков
Креативные продюсеры «НМГ Студии»: Жора Крыжовников, Денис Уточкин
Продюсеры Legio Felix: Илья Куликов, Андрей Семенов
Креативный продюсер: Владимир Батрамеев, Илья Куликов
Ведущий продюсер: Анастасия Сергеева
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Wink — цифровой видеосервис, который развивает совместное предприятие «Ростелекома» и Национальной Медиа Группы. Входит в топ-3 российских онлайн-кинотеатров по количеству подписчиков.
Wink объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента, включая блогерский, на любой вкус (60 000 позиций). Он доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги и караоке.
Wink — базовый онлайн-кинотеатр в тарифных линейках «Ростелекома» и мобильного оператора Tele2, также представлен в подписках VK Combo и «Огонь» ГПБ.
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more.tv — онлайн-сервис «Национальной Медиа Группы», объединивший в одном месте собственные проекты в линейке more originals, зарубежные премьеры сериалов и фильмов, эксклюзивный контент и прямой эфир популярных российских телеканалов, а также прямые трансляции спортивных событий. Контент можно смотреть на сервисе бесплатно с рекламой или в единой подписке. Сервис доступен через браузер на любых стационарных компьютерах и ноутбуках, а также в приложениях для iOS, Android, Android TV и Apple TV, Samsung Smart TV и LG Smart TV (WebOS).
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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.
Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV. Компания развивает видеосервис Wink, который входит в топ-3 крупнейших российских онлайн-кинотеатров.
«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.
Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования и жилищно-коммунальных услуг.