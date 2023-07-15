Ремонт театра кукол в Орле оброс скандальными подробностями

Подрядчик выставил орловским бюрократам многомиллионный счет.



Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Пролайн ЛТД» из Санкт-Петербурга к казенному учреждению «Орловский областной государственный заказчик». Истцом был поставлен вопрос о взыскании убытков в размере 4,554 миллиона рублей. Как следует из материалов дела, в июле 2021 года стороны заключили контракт. Питерский подрядчик взял на себя обязательства выполнить инженерные изыскания, осуществить подготовку проектной и рабочей документации.

Она была нужна для реконструкции здания Орловского театра кукол. По условиям контракта, разработанная документация должна была также получить положительное заключение государственной экспертизы. Цена контракта составляла 6,71 миллиона рублей. Контрактом были установлены конкретные сроки: начало выполнения работ — с 1 января 2022 года, окончание и сдача заказчику результатов — 15 марта 2022 года. В конце июня 2022 года «Орелгосзаказчик» принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в виду нарушения подрядчиком сроков выполнения работ.

Контракт был расторгнут в одностороннем порядке, после чего «Орелгосзаказчик» обратился в УФАС Орловской области с требованием о включении «Пролайн ЛТД» в реестр недобросовестных поставщиков. Антимонопольщики рассмотрели это дело и решили питерскую компанию в реестр недобросовестных поставщиков не включать. Комиссия ФАС пришла к выводу о том, что в действиях «Пролайн ЛТД» не было умысла на уклонение от исполнения обязательств по контракту. Неисполнение же было вызвано причинами, за которые подрядчик не отвечал и которые от него не зависели. Также антимонопольщики установили, что подрядчик делал все от него зависящее для исполнения контракта — регулярно дорабатывал документацию и направлял ее заказчику, писал письма с требованием разъяснить дальнейшие действия в виду выявившейся невозможности исполнения контракта и т.п.

«Орелгосзаказчик» на этом не остановился и подал на подрядчика в суд с требованием взыскания с него неустойку за нарушение договорных сроков. Однако суд тогда выяснил, что подрядчик еще в 2021 году, задолго до начала работ направил в адрес «Орелгосзаказчика» письмо о необходимости согласования «проекта задания на проектирование». Ответ же на него подрядчику поступил только 31 марта 2022 года.

«Таким образом, истец ответил на запрос ответчика о согласовании проекта задания на проектирование, спустя 230 дней», — резюмировал суд.

Напомним, что срок окончания выполнения работ был установлен контрактом на 15 марта. Но заседание Градостроительного совета Орловской области состоялось только 4 марта 2022 года. А ведь именно на нем было принято решение предварительно согласовать эскизный проект реконструкции здания театра кукол, причем при условии доработки фасадов. Ответ от управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области и вовсе поступил 6 мая 2022 года.

Поразительная нерасторопность чиновников привела к тому, что подрядчик физически не мог выполнить контракт в установленные сроки. Не выдержав, в начале июня 2022 года он направил в «Орелгосзаказчик» уведомление о намерении расторгнуть контракт в случае, если не будут устранены обстоятельства, препятствующие исполнению контракта. Предоставил срок для устранения этих обстоятельств – один месяц. Одновременно «Пролайн» внес корректировки в задание на проектирование. «Орелгосзаказчик» отреагировал отказом от контракта. Изучив материалы дела, суд встал на сторону подрядчика, решил исковые требования удовлетворить и взыскать с «Орелгосзаказчика» в пользу подрядчика понесенные им убытки в размере 4,554 миллиона рублей.

ИА «Орелград»