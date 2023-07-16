Орловцы тысячи раз в месяц звонят в СФР

Жители региона активно интересуются своими социальными правами.

Руководитель регионального отделения Социального фонда России Анна Елисеева в ходе прямого эфира, организованного Центром управления регионом, рассказала о работе с обращениями граждан. Согласно озвученной ею информации, за шесть месяцев текущего года в региональное отделение фонда в целом поступило около 83 тысяч обращений граждан. Анна Елисеева заверила, что на все из них были даны необходимые разъяснения. Причем, по ее словам, чаще всего орловцы звонили на телефон регионального контакт-центра (8-800-200-12-14).

«Операторы дистанционного обслуживания клиентов объясняли правила назначения выплат семьям с детьми, рассказывали об услугах социального страхования, давали ответы по вопросам пенсионного обеспечения, — цитирует Анну Елисееву пресс-служба регионального отделения СФР. — За такой консультацией в первые полгода обратились более 70 тысяч человек. В официальные аккаунты в социальных сетях поступило почти 9 тысяч вопросов, на которые были даны полноценные ответы с разъяснениями».

Анна Елисеева отметила, что чаще всего в аккаунты писали мамы, интересовавшиеся вопросами детских выплат и возможностями распоряжение средствами материнского капитала. Кстати, в настоящий момент в Орловской области единое пособие оформлено на более чем 34,6 тысячи детей. «Выплата назначается малообеспеченным семьям с учетом комплексной оценки нуждаемости при условии, что ежемесячный доход на человека в семье не превышает величину регионального прожиточного минимума; собственность семьи соответствует установленным критериям; заявитель и дети, на которых назначается пособие, являются гражданами России и постоянно здесь проживают», — пояснила спикер.

В случае отсутствия доходов специалисты смотрят на то, есть ли этому объективные причины, то есть, соблюдается ли правило нулевого дохода, добавила Анна Елисеева. Она также сообщила, что свыше 3 тысяч письменных обращений в этом году в Фонд поступило через электронную приемную официального ведомственного сайта и по почте. «Таким способом жители региона задавали вопросы, касающиеся пенсионного обеспечения», — пояснила она.

ИА «Орелград»