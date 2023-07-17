Этой ночью орловец погиб на пожаре

ЧП случилось в Ботаническом переулке.

Как сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области, возгорание произошло в многоквартирном доме на четвёртом этаже. Сигнал поступил в ведомство накануне в 23:26.

Когда пожарные прибыли на место, из окон квартиры шёл сильный дым. Сотрудники МЧС, ещё до начала тушения пожара, вошли в квартиру, нашли там мужчину, извлекли его наружу и передали медикам.

«К сожалению, врачи констатировали смерть пострадавшего», — рассказали в Управлении. Погибшему было 36 лет.

Также в результате пожара в квартире сгорела мебель и мусор (на общей площади пять квадратных метров). Причины ЧП выясняются. На месте работали сотрудники 3-й и 5-й пожарных частей, а также специализированной пожарной части города Орла.

В результате пожара в 2-х комнатной квартире в помещении зала выгорели предметы мебели и мусор на 5 кв.м. На месте работали сотрудники 3-й, 5-й и специализированной пожарно-спасательных частей г. Орла. Причину пожара предстоит установить специалистам.

Всего за эти выходные орловские сотрудники МЧС выезжали на вызовы 39 раз, в том числе 15 раз на ликвидацию возгораний.

ИА «Орелград»