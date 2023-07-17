К Клычкову обратился командующий сотней орловских участников СВО

Они нуждаются в гуманитарной помощи.

Все военнослужащие являются добровольцами. Они несут службу вместе, в зенитном ракетно-артиллерийском дивизионе, на протяжении примерно одного года. Об этом сообщает «Орёлтаймс», ссылаясь на собственные источники.

Непосредственным автором обращения является командир войсковой части, майор Вооружённых сил РФ. В обращении говорится, что орловцы «проявили себя с наилучшей стороны и заслуженно пользуются большим уважением среди других военнослужащих из других регионов». «Особо хотим отметить высокий моральный дух, сплочённость и исключительную боеспособность орловских бойцов», — подчёркивает командир.

Известно, что подразделению требуются радиостанции, антидроновые ружья и «чемоданы», ноутбуки, покрышки на КАМАЗы, металлоискатели, трансмиссионные и дизельные масла, а также фильтры для их очистки.

ИА «Орелград»