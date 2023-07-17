На Орловщине растут цены производителей и перевозчиков

Статистики измерили индексы цен в разрезе экономических отраслей.

В Орловской области индекс цен производителей на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке, в мае относительно апреля 2023 года составил 100,4 процента. Такие данные приводит Орелстат. В том числе на продукцию обрабатывающих производств цены увеличились на 0,5 процента. При этом стоимость услуг в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха снизилась на 1,6 процента, а тарифы в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений остались на прежнем уровне.

«Индекс тарифов на грузовые перевозки автомобильным транспортом в мае 2023 года по отношению к апрелю 2023 года составил 101,1 процента, в том числе на междугородные перевозки – 100,4 процента, городские и пригородные перевозки – 102,1 процента», — следует из информации Орелстата. Обращает на себя внимание тот факт, что тарифы на грузовые перевозки в мае по сравнению с декабрем 2022 года выросли на 8,7 процента, хотя стоимость автомобильного топлива ежемесячно остается примерно на одном и том же уровне.

Что касается других отраслей региональной экономики, то в мае по сравнению с апрелем 2023 года индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции, реализованной аграрными организациями Орловской области, составил 98,2 процента, в том числе в растениеводстве – 97,2 процента, в животноводстве – 99,5 процента. Сводный индекс цен на продукцию инвестиционного назначения за май 2023 года оказался равен 99,9 процентам. В том числе индекс цен производителей строительной продукции составил 100,4 процента, индекс цен приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения – 99,5 процента, индекс цен на прочую продукцию, затраты и услуги инвестиционного назначения – 99,5 процента.

ИА «Орелград»