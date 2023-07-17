Орловцы оставили на рынках и ярмарках 2 миллиарда рублей

Оборот рыночной торговли в Орловской области оценили статистики.

В Орловской области оборот розничной торговли в январе-мае 2023 года на 97,1 процента был сформирован торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка. При этом доля розничных рынков и ярмарок составила 2,9 процента. Для сравнения, в январе-мае 2022 года соотношение составляло 97,2 и 2,8 процента. Такие данные приводит Орелстат, подготовивший очередной доклад о социально-экономическом положении региона.

Статистики подсчитали, что оборот денежных средств при торговле в розницу на рынках и ярмарках Орловской области в январе-мае 2023 года составил 2,173 миллиарда рублей. В фактических ценах это на 7,5 процентов больше аналогичного периода 2022 года, в сопоставимых ценах – на 2,3 процента больше. За тот же период времени оборот розничной торговли торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих товары вне рынка, составил 72,103 миллиарда рублей. Кстати, последний показатель по сравнению с предыдущим годом в сопоставимых ценах снизился на 2 процента, но в фактических ценах вырос на 3 процента.

Сотрудники Орелстата также проанализировали структуру оборота розничной торговли Орловской области в разрезе хозяйствующих субъектов (в процентах к общему объему оборота розничной торговли и в фактически действовавших ценах). Как было указано выше, доля продаж товаров на рынках и ярмарках в январе-мае 2023 года составила 2,9 процента. Доля индивидуальных предпринимателей, торгующих вне рынков, составила 25,6 процента, доля малых предприятий – 12,1 процента, доля субъектов среднего предпринимательства – 1 процент, доля крупных торговых организаций – 58,4 процента.

ИА «Орелград»