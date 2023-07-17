Орловская школа попала под суд из-за квадрокоптера

Гражданское дело было открыто по иску районного прокурора.

Верховский районный суд Орловской области вынес решение по иску местного прокурора, поданному в интересах неопределенного круга лиц к Русско-Бродской средней общеобразовательной школе. Истец просил суд обязать школу заключить договор страхования ответственности перед третьими лицами за вред, причиненный жизни, здоровью, либо имуществу третьих лиц. Как следует из материалов дела, иск был подан по мотивам проверки исполнения требований законодательства об образовании и в сфере антитеррористического законодательства.

Прокуратура выяснила, что Русско-Бродская средняя общеобразовательная школа в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» получила оборудование, в том числе квадрокоптер марки DJI Mavic Air. В связи с тем, что масса квадрокоптера превышает 0,15 кг, для его использования должен заключаться договор страхования гражданской ответственности. Поскольку на момент проверки такого договора у школы не было, прокуратура попросила суд обязать учреждение его оформить. Суд напомнил о том, что Федеральным законом «О противодействии терроризму» закреплено: одним из основных принципов противодействия терроризму является приоритет мер предупреждения терроризма. Террористические же организации используют беспилотные аппараты в своей деструктивной деятельности.

«Выполнение полетов беспилотным летательным аппаратом без осуществления страхования ответственности перед третьими лицами представляет угрозу безопасности воздушного пространства может привести к нежелательным последствиям, нарушает права неопределенного круга лиц на защиту их жизни, здоровья, имущественных прав, соответственно, сама возможность наступления в будущем вредоносного результата является достаточным основанием для предъявления иска», — говорится в решении суда. Исковые требования прокурора Верховского района были удовлетворены. Школу обязали заключить договор страхования ответственности в течение трех месяцев с момента вступления решения в законную силу.

ИА «Орелград»