Орловским чиновникам разрешат работать в коммерции

При этом за свою работу они не должны получать коммерческую зарплату.

Губернатор Андрей Клычков утвердил положение о порядке участия государственного гражданского служащего Орловской области в управлении коммерческими организациями. Отметим, что речь идет о государственных корпорациях и компаниях или публично-правовых компаниях, более 50 процентов акций которых находится в собственности госкомпании. Указ губернатора разрешает чиновникам трудиться в качестве членов коллегиального органа управления таких организаций, причем исключительно на безвозмездной основе.

Для чиновников устанавливается ряд условий и ограничений, связанных, в том числе, с выполнением требований законодательства о противодействии коррупции. Например, участие гражданского служащего в управлении организацией не допускается в случае, если оно приводит или может привести к конфликту интересов при исполнении должностных обязанностей, а также к нарушению иных ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции».

«Участие в управлении организацией осуществляется гражданским служащим на безвозмездной основе и вне пределов служебного времени», — отмечено в губернаторском указе. Чиновник обязан заранее, не позднее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты начала «общественной работы», направить своему работодателю соответствующее ходатайство. Он должен получить разрешение участвовать на безвозмездной основе в управлении организацией.

До получения такого разрешения гражданский служащий не имеет права принимать участие в обсуждении и голосовании по вопросам повестки дня заседания коллегиального органа управления организации. Кстати, чиновнику могут отказать в выдаче разрешения в случае несоблюдения им установленных требований. При этом служащему должно быть выдано заключение, содержащее мотивированный вывод о невозможности его участия в управлении конкретной организацией.

ИА «Орелград»