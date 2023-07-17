Первый кандидат в губернаторы Орловской области  получил удостоверение

Избирательная комиссия Орловской области выдала документ Владиславу Числову.

Удостоверение полагается всем зарегистрированным кандидатам.

«Теперь официально в предвыборной гонке!» — написал Владислав Числов в соцсетях.

Кандидат отметил, что «удостоверения, конечно, не внушит страх в чиновничьи души», а избиратели должны знать претендентов на руководящий пост в лицо.

Напомним, главу региона орловцы будут выбирать с 8 по 10 сентября. Зарегистрированы четыре кандидата: депутаты облсовета — лидер реготделения ЛДПР Владислав Числов и представитель партии «Новые люди» Светлана Ковалева; губернатор-коммунист Андрей Клычков, Владимир Стебаков, выдвинутый региональным отделением «Российская экологическая партия «Зелёные».

ИА «Орелград»