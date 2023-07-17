Под Орлом «копейка» сбила подростка

17.7.2023 | 10:40 Новости, Происшествия

Ребёнка доставили в больницу.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Авария произошла 15 июля в 16 часов 35 минут на трассе «Нарышкино – Сосково», на 36-м километре. 30-летний мужчина передвигался на автомобиле ВАЗ 21013 (одна из модификаций первой модели «Жигулей»). В какой-то момент водителю понадобилось съехать с основной дороги на территорию АЗС.

В этот момент он допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста – мальчика 2010-го года рождения. Подросток ехал навстречу автомобилю.

Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, велосипедист получил телесные повреждения. Его доставили в областной центр в НКМЦ имени Круглой.

Всего за выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 17 ДТП, в том числе два с пострадавшими.

ИА «Орелград»

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