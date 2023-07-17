В Горпарке Орла стала недоступна одна из аллей

Это связано со строительными работами.

Как сообщила администрация парка, с сегодняшнего дня стартуют работы по благоустройству территории у здания будущего «Кванториума» (так называемый «колизей», где раньше располагался клуб «Сфера Т»). В связи с этим первая аллея станет недоступна для орловцев. Посетителей просят использовать альтернативный маршрут – тротуар по улице Максима Горького, расположенный вдоль ограды парка.

«Приносим свои извинения за предоставленные неудобства», — резюмировали в администрации.

Напомним, что на минувшей неделе в парке начали рыть котлован под новую главную сцену. Что касается территории у «колизея», то её хотят просто замостить плиткой. Работы выполняет ООО «Триумф».

ИА «Орелград»