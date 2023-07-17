В «Орёлгосзаказчике» проверят эффективность сотрудников

17.7.2023 | 16:50 Закон и порядок, Новости, Строительство

Губернатор призвал «не создавать армию бездельников».

Фото: ИА «Орелград»

Вопрос обсуждался на сегодняшнем оперативном совещании в администрации Орловской области.

Руководитель «Орёлгосзаказчика» Александр Ященко рассказал, что формальный штат учреждения состоит из 201 позиции, а фактическая численность сотрудников составляет 176 человек. 12 из них оформили на работу в текущем году.

Как рассказал чиновник, ранее учреждение покинули многие высококвалифицированные сотрудники. Одной из причин являлось то, что работникам «Орёлгосзаказчика» не индексировали зарплату. Уже после этих увольнений данная проблема была решена.

Выслушав данную информацию, губернатор поручил проверить эффективность сотрудников учреждения. «Создавать армию бездельников точно не стоит», — заявил Клычков.

ИА «Орелград»

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