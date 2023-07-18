Фестиваль цветов обойдется Орлу в 1 666 666 рублей

Деньги потратят на подготовку и техническое сопровождение мероприятия.

Как уже рассказывал «Орелград», власти Орла дали добро на проведение в этом году уже второго по счету фестиваля цветов «Стрелка». Акция будет приурочена к празднованию Дня города, она пройдет с 4 по 6 августа. Теперь стало известно, во сколько мероприятие обойдется муниципальному бюджету. Администрация Орла выступила организатором тендера на оказание услуг по подготовке и техническому сопровождению фестиваля цветов «Стрелка».

Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 1 666 666 рублей 67 копеек. От лица властей контракт с победителем подпишет муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». В проекте контракта подчеркнуто, что финансирование осуществляется за счет средств бюджета города Орла. Цена определена на весь срок исполнения контракта и является твердой. Подрядчик должен будет четко следовать техническому заданию.

Согласно ему, услуги оказываются с применением спецтехники, квалифицированных специалистов с наличием материально-технической базы, соответствующего сертифицированного оборудования. Исполнитель обязан обеспечить доставку, разгрузку, установку и демонтаж оборудования световых конструкций «Световые фонари» в количестве 9 штук (высота одного фонаря составляет 4 метра). Также на территорию мемориального сквера на слиянии рек Ока и Орлик (в районе обелиска в честь 400-летия Орла) должны быть завезены 17 прожекторов, причем привезти их планируется со станции аэрации, из деревни Вязки.

Также контрактом предусмотрена доставка 60-ти бетонных блоков, покраска 60-ти металлических стоек, монтаж стального троса по деревьям и металлическим опорам, ревизия светового оборудования, монтаж и демонтаж световой гирлянды на стальной трос, техническое обслуживание и ремонт световых конструкций на период проведения праздничных мероприятий. Исполнитель должен сам подключить световые конструкции от прилегающих щитов воздушным способом.

Ранее сообщалось, что центральными событиями фестиваля станут выставка и ярмарка цветов: роз, георгинов, лилий, гладиолусов и флоксов. Также посетители смогут приобрести срезочный и посадочный материал от местных производителей. Кроме того, в рамках «Стрелки» планируется лэнд-арт-фестиваль (где авторы представят произведения, созданные с использованием растений), конкурс среди воспитанников детских садов и концерт. Желающие смогут сфотографироваться на фоне флористических и ландшафтных арт-объектов.

ИА «Орелград»