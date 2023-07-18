На жилье для молодых в Орле потратят почти 320 миллионов рублей

Из них 207 миллионов рублей должны вложить сами молодые семьи.

Мэр Юрий Парахин в целях актуализации нормативной правовой базы внес изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей в городе Орле». Ее действие рассчитано на 2017-2025 годы. Изначально программа принималась сроком на три года. Согласно ее первоначальным параметрам, жилищные условия должны были улучшить 105 семей, а общий объем финансирования составлял более 207 миллионов рублей. Впоследствии в программу несколько раз вносились изменения, в том числе продлевался срок ее реализации.

После очередных поправок общий объем финансирования программы вырос до 319,7 миллиона рублей. Из них средства областного и федерального бюджетов составляют 56,52 миллиона рублей, средства бюджета города Орла – 55,39 миллиона рублей. Собственные и заемные средства молодых семей должны составить 207,8 миллиона рублей. Дело в том, что власти не оплачивают участникам программы квартиры целиком, а помогают за казенный счет оплатить часть такого приобретения.

Отметим и то, что теперь целевым индикатором является улучшения жилищных условий 102 молодых семей, в том числе по пять семей в 2023, 2024 и 2025 годах. Ранее мэрия сообщала, что в рамках программы предоставляются социальные выплаты на приобретение жилого помещения или строительство дома в размере 30 процентов средней стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и в размере 35 процентов для молодых семей, имеющих одного и более ребенка, а также для неполных семей.

Претендовать на выплату могут семьи, в которых возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет. Также семья должна быть признана нуждающейся в жилом помещении. Еще одно из условий — наличие или заемных собственных средств, чтобы оплатить оставшуюся часть средств выкупаемого жилья. Базовый список претендентов формируется в порядке очередности, исходя из сроков постановки молодых семей на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Однако власти при составлении списка претендентов особое внимание уделяют многодетным и неполным семьям, а также семьям, воспитывающим детей-инвалидов.

ИА «Орелград»