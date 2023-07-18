Налоговики напомнили самозанятым о рисках взыскания долгов

Избежать неприятной ситуации поможет подключение простой функции автоплатежа.

Управление Федеральной налоговой службы России по Орловской области выступило с напоминанием к местным самозанятым гражданам. Напомним, что они платят налог на профессиональный доход. Оплачивать его следует не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. В связи с этим орловские налоговики напоминают самозанятым о том, что неприятной процедуры взыскания задолженности можно избежать. Для этого следует воспользоваться опцией автоплатежа, которой обладает мобильное приложение «Мой налог».

«Оплатить налог можно разными способами, — говорят в Управлении ФНС России по Орловской области. — Квитанция на уплату налога автоматически формируется налоговым органом и направляется в приложение «Мой налог» не позднее 12-го числа месяца, следующего за истекшим периодом. Для простоты оплаты квитанция содержит специализированный QR-код. Стоит отметить, что согласно НК РФ уплата налога может быть произведена за налогоплательщика иным лицом».

Произвести оплату по полученной квитанции несколькими разными способами, напоминают также налоговики. Например, сделать это можно через мобильное приложение «Мой налог» с использованием банковской карты, в мобильном приложении банка или на сайте любого платежного сервиса по платежным реквизитам из квитанции или отсканировав QR-код из нее. Внести плату также можно через портал государственных услуг, лично обратившись с квитанцией в любой банк, банкомат или платежный терминал, в составе Единого налогового платежа. Ну и можно настроить тот самый автоплатеж в приложении «Мой налог».

Ранее УФНС сообщало, что в Орловской области зарегистрировано порядка 25 тысяч самозанятых. В топ-10 наиболее популярных видов деятельности в этом году входят: услуги по оказанию косметических и парикмахерских услуг, строительные и ремонтные услуги, услуги по перевозке грузов и пассажиров. За весь период действия специального налогового режима НПД на территории Орловской области было сформировано более 5 миллионов чеков на общую сумму свыше 5 миллиардов рублей. Средний чек составил 924 рубля.

ИА «Орелград»