Орловцы могут записаться в «Школу молодого военкора»

18.7.2023 | 16:20 Новости, Общество

Учиться отличать фейки от фактов могут молодые люди от 16 до 35 лет.

Проект запущен ЛДПР совместно с военными корреспондентами. Его цель – показать работу журналистов изнутри, научить разбираться в потоке противоречивой информации.  Участников ждут 10 мастер-классов от профессиональных журналистов (например, спикерами станут Василий Ткач из Ukraina.ru, Борис Максудов – военкор ВГТРК). Кроме того, предусмотрены практические задания. Их выполнение оценят специалисты и дадут рекомендации. Финал проекта пройдет в Москве. Участники «Школы молодого военкора» могут пройти стажировку или даже получить наставника.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий отмечает, что вокруг специальной военной операции много дезинформации.

«Наша задача – дать возможность молодым людям ориентироваться в повестке, в достоверных источниках», — подчеркнул Слуцкий.

Регистрация в проекте продлится до 28 июля включительно. Заявить о своем участии в проекте можно по ссылке. Есть задание для отбора: написать в соцсетях небольшой пост о важности профессии военкора, роли новых медиа в современной журналистике, противодействии фейкам.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования