Орловские коммерсанты снизили активность

В Орловской области показатели коммерческого оборота уступают прошлогодним.

В январе-мае 2023 года оборот организаций Орловской области сложился в сумме 264,8 миллиарда рублей, что на 4,3 процента меньше (в действующих ценах), чем в соответствующем периоде 2022 года. Такие данные приводит Орелстат, обнародовавший очередной доклад о социально-экономическом положении региона. Данные по указанному показателю представляют собой совокупность организаций с соответствующим основным видом деятельности.

«Оборот организаций отражает их коммерческую деятельность, — уточнили в Орелстате. – В него включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей)».

Отметим, что выше приведены средние показатели по региону. Между тем, отдельные сектора региональной экономики по сравнению с прошлым годом нарастили показатели своей экономической активности. Например, в сфере транспортировки и хранения оборот составил 7,747 миллиарда рублей, что на 41,1 процента превышает уровень января-мая 2022 года. Оборот гостиниц и предприятий общественного питания составил 1,414 миллиарда рублей, или на 32,1 процента больше, чем годом ранее.

Что касается аутсайдеров, то на 18,7 процента снизился оборот предприятий сельского и лесного хозяйства. При этом он остается достаточно высоким – в текущем году данный показатель составил 24,158 миллиарда рублей. В сфере обрабатывающих производств общий оборот в денежном выражении составил 75,01 миллиарда рублей, что на 11,7 процента меньше, чем было год назад. Наибольший же оборот приходится на оптовую и розничную торговлю, в составе которой статистики считают и ремонт транспорта – в этом году он составил 109,35 миллиарда рублей, превысив прошлогодний уровень на 0,1 процента.

ИА «Орелград»