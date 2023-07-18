Пятеро орловцев «подозреваются» в кори

18.7.2023 | 17:14 Медицина, Новости

Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Фото: vk.com/zdravorelobl (иллюстративное)

На данный момент в Орловской области пятеро человек находятся под наблюдением с подозрением на корь. Ранее, с начала текущего года, в больницу с этим же, но уже подтверждённым заболеванием госпитализировали пятерых взрослых и двоих детей, сообщают «Орловские новости». Несовершеннолетние уже вылечились и выписаны.

В основном, госпитализации произошли в июне и июле. У взрослых в нескольких случаях эта болезнь сочеталась с вирусной пневмонией.

Как уточняет «Орелтаймс», заболевшим детям было по 4 и 7 лет, они не прививались от кори. Возраст взрослых колебался между 26 и 44 годами.

До этого сообщалось только о двух взрослых заболевших орловцах – один из них работал вахтовым методом за пределами нашего региона, где и «подцепил» болезнь, а другой является сотрудником ОГУ имени Тургенева.

ИА «Орелград»

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