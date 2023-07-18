«Студия Видеопрокат» совместно с «НМГ Студией» и видеосервисом Wink начали съемки сериала «Неверные» с Оксаной Акиньшиной

В Москве стартовали съемки психологической драмы «Неверные» (18+) с Оксаной Акиньшиной в главной роли.

За производство отвечают «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева и «НМГ Студия», режиссер — Алексей Кузмин-Тарасов. Сериал пополнит линейку проектов Wink Originals, премьера состоится в 2024 году.

Потеряв себя, Ольга Шилковская (Акиньшина) лишается и единственного сына. Когда муж забирает у нее ребенка, она принимает решение вернуться к адвокатской практике и делает карьеру на бракоразводных и семейных процессах. Но спасти себя оказывается сложнее, чем стать медийным и успешным адвокатом. К Ольге приходят за помощью, когда оказываются в безвыходной ситуации и нет возможности разрешить конфликт мирным путем. Она находит нестандартные выходы из положения, чтобы не доводить дело до суда. Никто не знает, как тяжело это дается ей на самом деле…

В звездном актерском ансамбле сериала: Роман Евдокимов, Егор Дружинин, Иван Добронравов, Евдокия Германова, а также Нелли Уварова, Мила Ершова, Лидия Вележева, Алена Хмельницкая, Евгений Санников, Павел Баршак, Евгений Романцов, Надежда Сысоева и другие.

Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/r5Yo_WeWSUaF7A

Кадры: https://disk.yandex.ru/d/SAcRQsDOY_lbeA

«Сценарий меня сильно зацепил: сложная героиня в очень непростых обстоятельствах. Такой характер — всегда интересная работа. Талантливая творческая команда, отличный актерский ансамбль и актуальная, очень “живая” история — я уверена, что зрителя ждет уникальный эмоциональный опыт», — считает исполнительница главной роли Оксана Акиньшина.

«Это история про нелюбовь, про нелюбимых и ненужных детей, которые проносят через всю жизнь эту нелюбовь. Которые впоследствии очень хотят компенсировать это чувство и ищут его в мире, который так и не научился их принимать. И про то, что мы все существуем в общепринятых рамках, считая, общественное мнение важнее, чем быть психологически здоровым, неудобным и независимым. Про старость, которая пытается отменить будущее. Про Неверных, прежде всего, самим себе», — сказал режиссер Алексей Кузмин-Тарасов.

«Проект был задуман несколько лет назад. Главной героиней станет адвокат, которая разбирает сложные семейные конфликты. Можем точно сказать: такую героиню в российском сериале зрители увидят впервые. Исследуя феномены семейных отношений, авторы размышляют о природе зависимости», — отметили шоураннер Анастасия Корецкая и автор идеи и креативный продюсер Анна Колчина.

«“Студия Видеопрокат” продолжает от проекта к проекту работать с молодыми режиссерами и молодой командой в лучших традициях студии. Мы верим в молодые таланты и никогда не боялись рисковать. “Неверные” — это наш второй проект с Алексеем Кузминым-Тарасовым», — прокомментировали продюсеры сериала Сергей Бондарчук и Алексей Киселёв.

О сериале «Неверные» (18+)

Производство: «Студия Видеопрокат» и «НМГ Студия»

Видеосервис: Wink.

Жанр: психологическая драма.

Количество серий: 8.

Премьера: 2024 год.

Продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков.

Продюсеры Wink: Александр Косарим, Антон Володькин.

Креативные продюсеры «НМГ Студии»: Жора Крыжовников, Денис Уточкин.

Продюсеры «Студии Видеопрокат»: Сергей Бондарчук, Анастасия Корецкая и Алексей Киселев.

Автор идеи и креативный продюсер сериала: Анна Колчина.

Шоураннер: Анастасия Корецкая.

Исполнительный продюсер: Настасья Гомиашвили.

Режиссер-постановщик: Алексей Кузмин-Тарасов.

Оператор-постановщик: Николай Желудович.

Авторы сценария: Анна Рубцова при участии Наны Гринштейн.

Художник-постановщик: Пётр Буршин.

Художник по костюмам: Виктория Ефимова-Шестаковская.

В ролях: Оксана Акиньшина, Роман Евдокимов, Егор Дружинин, Иван Добронравов, Евдокия Германова, а также Нелли Уварова, Мила Ершова, Лидия Вележева, Алена Хмельницкая, Евгений Санников, Павел Баршак, Евгений Романцов, Надежда Сысоева и другие.

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«Студия Видеопрокат» основана в 2019 году продюсером и актером Сергеем Бондарчуком и продюсером Алексеем Киселёвым. Дебютными проектами Компании стали первый сериал Фёдора Бондарчука ПСИХ и 8-серийный HAPPY END — первый российский проект об индустрии Webcam. В 2022 году линейка проектов студии пополнилась комедийным сериалом «Что делать женщине, если у нее два любовник, а выбрать надо одного» для онлайн-кинотеатра Оkko. Весной этого года в онлайн-кинотеатрах Wink и «Кинопоиск» состоялась премьера нового сериала Фёдора Бондарчука по сценарию Паулины Андреевой АКТРИСЫ совместного производства «Студии Видеопрокат», Студии Валерия Тодоровского, «НМГ Студии» и Плюс Студии. Также на Wink состоялась премьера сериала «Балет» режиссера Евгения Сангаджиева.

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«НМГ Студия» была создана Национальной Медиа Группой в октябре 2018 года для развития и обогащения российского кинорынка проектами мирового уровня, а также расширения присутствия НМГ в сегменте кинопроизводства.

Сейчас в разработке «НМГ Студии» свыше 25 проектов. Также идут съемки шести новых проектов, а еще 12 находится в сценарном производстве.

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Wink — цифровой видеосервис, который развивает совместное предприятие «Ростелекома» и Национальной Медиа Группы. Входит в топ-3 российских онлайн-кинотеатров по количеству подписчиков.

Wink объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента, включая блогерский, на любой вкус (60 000 позиций). Он доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги и караоке.

Wink — базовый онлайн-кинотеатр в тарифных линейках «Ростелекома» и мобильного оператора Tele2, также представлен в подписках VK Combo и «Огонь» ГПБ.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV. Компания развивает видеосервис Wink, который входит в топ-3 крупнейших российских онлайн-кинотеатров.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования и жилищно-коммунальных услуг.

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