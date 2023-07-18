В Орле из-за аварии трамваи сократили маршрут

Пока что они ходят только до «ГРИННа».

Трамваи делают разворот на кольце, оборудованном рядом с торговым центром, и следуют в обратный путь до главного здания ТТП на Карачевской улице. Движение на участке от «ГРИННа» до остановки «Завод «Химмаш»» временно прекращено.

Причиной является авария на рельсах. Как рассказали в пресс-службе администрации Орла, на месте работает ремонтная бригада.

Напомним, что накануне в областном центре начали приводить в порядок рельсы, расположенные на Гостиной улице у Красного моста.

ИА «Орелград»