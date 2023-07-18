В Орле выберут лучший фоторассказ о любимом месте

«Прогулка по родному городу» стартовала в Орле.

В областном центре по распоряжению мэрии взяла старт молодежная интернет-акция «Прогулка по родному городу Орлу». Она посвящена 457-й годовщине основания города Акция проводится в целях нравственно-патриотического воспитания молодого поколения, активизации творческого потенциала молодежи, организации культурного досуга и создания условий для самореализации молодежи. Она является одним из мероприятий ведомственной целевой программы «Молодежь города Орла на 2023-2025 годы».

Акция продлится по 10 августа 2023 года. Ее организатором является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями. Основная задача заключается в создании условий для самореализации талантов и творческих способностей молодежи в фотографическом искусстве. Кроме того, поставлены задачи формирования позитивного имиджа города и воспитания чувства любви к малой Родине.

К участию приглашается молодежь Орла в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Для этого необходимо в срок до 4 августа направить на электронную почту организаторов заявку, включающую в себя рассказ о любимом месте, расположенном в городе Орле. Нужно приложить фотографии этого места. Также от участников потребуется согласие на обработку персональных данных.

Уже 7 августа собранные материалы будут опубликованы в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Управление организационной работы». Организатор оставляет за собой право использовать работы участников с целью популяризации молодежной политики на территории города Орла. Права авторов соблюдаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Организатор не несет ответственность за нарушение участниками авторских прав третьих лиц. Предоставленные заявки уже само по себе является подтверждением согласия участника с условиями проведения акции. Три работы, набравшие наибольшее количество «лайков» в социальной сети в период с 7 по 10 августа 2023 года, будут отмечены призами администрации города Орла.

ИА «Орелград»