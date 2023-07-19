Болховский сырзавод уличили в нарушении

Сотрудник орловского предприятия пытался продлить сроки годности продукции.

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, выявить факт помог искусственный интеллект. Он использовался при анализе данных системы «Меркурий», куда вносится основная информация о сельскохозяйственной продукции.

Уполномоченное лицо Болховского сыродельного завода оформило производственный сертификат на «масло сливочное весовое СКЛАД». Его срок годности истекал 27 февраля 2024 года. «При этом в качестве сырья использовалась, в том числе, продукция «масло сливочное весовое СКЛАД» со сроком годности до 11 февраля 2024 года», — пояснили в ведомстве.

Россельхознадзор объявил предприятию предостережение о недопустимости нарушения законодательства. Кроме того, Управление заблокировало учётную запись данного лица.

ИА «Орелград»