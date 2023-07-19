Депопуляция Орловской области продолжается

19.7.2023 | 7:30 Новости, Общество

В регионе вновь зафиксирована естественная убыль населения.

ИА «Орелград»

Демографическая ситуация в Орловской области в январе-апреле 2023 года характеризовалась продолжающейся естественной убылью населения. Об этом сообщил Орелстат в ежемесячном докладе о социально-экономическом положении региона. В ведомстве отметили, что информация о естественном движении населения формируется на основе данных из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). А при расчете сравнительных показателей используется численность населения с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года.

«Определяющим фактором процесса депопуляции остается превышение числа умерших над числом родившихся, составившее за 4 месяца 2023 года 2,5 раза, — говорится в информации Орелстата. — С начала года в областном центре родилось 592 человека и умерло 1494 человека. Число умерших превысило число родившихся в 2,5 раза».

В отчетном периоде времени разница между числом умерших и числом родившихся составила 2261 человек. Для сравнения, годом ранее за такой же отрезок времени она была выше и составляла 3235 человек. Впрочем, тогда на картину смертности оказывало заметное влияние распространение новой коронавирусной инфекции.

Всего в январе-апреле 2023 года в Орловской области родилось 1557 детей, а умерло 3818 человек. Среди умерших, увы, зарегистрированы семеро младенцев, скончавшихся, не дожив и до одного года. Для сравнения, в январе-апреле 2022-го в регионе умерло 11 детей в возрасте до одного года. Добавим, что уровень смертности по сравнению с предыдущим годом снизился на 1022 человека, но и уровень рождаемости снизился на 48 человек. В целом показатель рождаемости сократился с 6,9 до 6,8 случая на каждые тысячу человек населения, показатель смертности при этом снизился с 20,8 до 16,6 случаев на каждую 1000 орловцев.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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