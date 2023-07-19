Областная больница запустила чат-бот в «Телеграм»

Он поможет орловцам информационно.

В настоящий момент бот способен рассказать о схеме проезда к больнице, предоставив подробную карту и перечень подходящего общественного транспорта, сообщить номера регистратуры и администрации ООКБ, ответить на ряд других запросов. База «автоматических» вопросов и ответов будет постепенно дополняться.

В соцсетях больницы уточняется, что чат-бот создан «с целью упрощения получения необходимой информации». Отмечается, что это сделано в рамках федеральных законов «Об основах охраны здоровья граждан» и «О персональных данных».

Воспользоваться ботом можно несколькими способами – либо перейдя по ссылке, либо отсканировав QR-код камерой своего смартфона.

Ранее стало известно, что президенту России Владимиру Путину доложили о результатах реализации проекта по массовому открытию аптек в ФАПах, которая реализуется и в Орловской области.

ИА «Орелград»