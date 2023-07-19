Орловцы могут включиться в выборы губернатора уже с 24 июля

Жители региона вправе подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.

Избирательная комиссия Орловской области напомнила жителям региона о существовании механизма «Мобильный избиратель». В этом году данный механизм дает орловцам возможность проголосовать на выборах губернатора даже в том случае, если место их нахождения в день голосования не совпадет с местом их регистрации. Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно будет с 24 июля по 4 сентября 2023 года.

Сделать это можно несколькими способами: через портал Госуслуг; в территориальную избирательную комиссию (ТИК); через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). С 30 августа по 4 сентября 2023 года подать такое заявление можно будет в участковую избирательную комиссию (УИК). Адреса ТИК и УИК Орловской области можно найти на сайте облизбиркома. График приема заявлений в ТИК и УИК: в рабочие дни (понедельник – пятница) – с 16.00 до 20.00 часов, в выходные дни (суббота, воскресенье) – с 10.00 до 14.00 часов.

«Порядок подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах и референдумах в Российской Федерации, утвержден постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 22 июня 2022 года № 87/728-8», — подчеркнули в Избирательной комиссии Орловской области.

Кстати, на днях председатель облизбиркома Лилия Пиняева и директор Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Павел Калугин заключили соглашение о взаимодействии при организации предоставления в территориальных отделах МФЦ услуги по приему и обработке заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения. Документ также предусматривает прием в МФЦ заявлений об аннулировании включения избирателя в список избирателей по месту нахождения и направлении соответствующей информации в территориальные избирательные комиссии на выборах федерального и регионального уровней.

ИА «Орелград»