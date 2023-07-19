Орловская чиновница попалась на присвоении казенных средств

Государству женщина должна выплатить крупный штраф за содеянное.

В Дмитровском районе Орловской области вступило в силу решение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая еще недавно занимала высокую должность в одной из местных сельских администраций. Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата) и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. Кроме того, на основании статьи 47 УК РФ женщина лишена права занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных полномочий в органах местного самоуправления, сроком на 1 год.

Как следует из материалов дела, суд установил, что чиновница совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного ей, с использованием своего служебного положения. В 2019 году она была принята на должность главного бухгалтера администрации сельского поселения. К вопросам местного значения относится составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, его утверждение и контроль за его исполнением. За этим и следила чиновница.

Кроме того, она начисляла заработную плату сотрудникам, а также вела «контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранность собственности учреждения». В ее должностные обязанности входило и обеспечение рациональной организации бухгалтерского учета и отчетности, законность, своевременность и правильность оформления документов.

Вместо этого чиновница в период с 30 декабря 2019 года по 30 декабря 2022 года занималась присвоением вверенных ей денежных средств местного бюджета. Она вносила в ведомости заведомо ложные сведения о начислении премий и в общей сложности премировала себя более чем на 150 тысяч казенных рублей. Кстати, в судебном заседании подсудимая виновной себя в совершении инкриминируемого ей преступления признала в полном объеме, но от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции РФ.

ИА «Орелград»