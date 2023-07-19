Педагоги-дефектологи появятся в Орловской области

Власти сообщили об утверждении профессионального стандарта «Педагог-дефектолог».

Соответствующее информационное письмо заинтересованным учреждениям направил департамент образования Орловской области. Ведомство информирует о том, что приказом Министерства просвещения РФ утвержден профессиональный стандарт «Педагог-дефектолог». Приказ вступит в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года. Стандартом определена основная цель вида профессиональной деятельности, а именно: организация деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью.

Работа такого специалиста должна обеспечивать «овладение содержанием адаптированной образовательной программы, развитие и формирование личности обучающихся в соответствии с их особыми образовательными потребностями и возможностями психофизического развития». Также стандартом предусмотрено осуществление коррекции, компенсации и профилактики нарушений развития у обучающихся, психолого-педагогической поддержки их родителей или законных представителей.

Как сообщает в своем письме департамент образования, возможное наименование должностей, к которым может применяться данный профессиональный стандарт: учитель-логопед и учитель-дефектолог. Кроме того, предусмотрены требования к соискателям на такую должность. Они должны иметь высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) по профилю деятельности или в рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования «Образование и педагогические науки», «Психологические науки».

Они должны иметь и дополнительное профессиональное образование по программам переподготовки с присвоением им квалификации по дефектологическим профилям и специальностям. Орловский департамент обращает внимание и на то, что стандарт помимо традиционных компетенций по работе с детьми с нарушениями слуха, зрения и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) включает в себя еще и обобщенные трудовые функции по работе с детьми раннего возраста. Речь идет о детях с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с расстройствами аутистического спектра и тяжелыми множественными нарушениями развития.

ИА «Орелград»