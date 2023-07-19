Под Орлом состоится гастрофестиваль «Бабушкины разносолы»

19.7.2023 | 17:43 Культура, Новости, Общество

Он пройдёт в Вятском Посаде.

Фото: orel.er.ru

Выставка-конкурс домашней кулинарии проводится впервые. Мероприятие состоится в эту пятницу, 21 июля, с 11 до 14 часов.

Свою продукцию на территории православного центра «Вятский Посад» представят около сотни участников со всех районов Орловской области. Гости фестиваля смогут узнать секреты уникальных рецептов домашних заготовок — солений, выпечки и варенья, а также подробно познакомиться с процессом их приготовления. Праздничное настроение создадут выступления ансамбля «Славица» и районных творческих коллективов.

Фестиваль организован в рамках проекта «Единой России» «Старшее поколение». Инициативу поддержал Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, сообщается на сайте регионального отделения партии.

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ИА «Орелград»

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