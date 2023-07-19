Под Орлом в ДТП пострадали двое детей

19.7.2023 | 13:32 Новости, Происшествия

Авария произошла на трассе «Верховье – Сторокино».

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, 18 июля в 13 часов 50 минут на шестом километре этой дороги столкнулись Daewoo Matiz и «Нива Шевроле». Иномаркой управляла 36-летняя женщина. Именно она и допустила столкновение. За рулём отечественной машины сидел 62-летний мужчина.

Пострадали несовершеннолетние пассажиры Daewoo – девочка 2022-го и мальчик 2017-го годов рождения. Они получили телесные повреждения. Однако госпитализация им не потребовалась.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 15 ДТП, в том числе четыре происшествия с пострадавшими.

ИА «Орелград»

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