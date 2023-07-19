В Орле 77 домов надолго остались без горячей воды

19.7.2023 | 15:24 ЖКХ, Новости

Все они находятся в Заводском районе.

Фото: ИА «Орелград»

Информацию сообщает пресс-служба администрации города, ссылаясь на АО «Орёлгортеплоэнерго». Проблемы с предоставлением услуги связаны с остановкой котельных для планового ремонта.

Итак, до 24 июля (до 17 часов) горячей воды не будет по следующим адресам:

  • переулок Маслозаводской, 5, 9, 15, 17,
  • переулок Бетонный, 31,
  • переулок Шпагатный, 92.

До 31 июля (до 17 часов) прекращена подача горячей воды в дома по адресам:

  • Авиационная, 7, 7-К2,
  • Комсомольская, 88,
  • во все «чётные» дома по Комсомольской улице с №300 по №406 включительно, в том числе, №310/1 и №322-А,
  • Планерная, 29, 31, 31/2, 33, 35, 37, 39, 41, 43,
  • Кромская, 3, 5, 7,
  • Панчука, 13,
  • проезд Связистов, 1, 10,
  • переулок Соляной, 2, 12.

ИА «Орелград»

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