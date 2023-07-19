В Орле 77 домов надолго остались без горячей воды

Все они находятся в Заводском районе.
Информацию сообщает пресс-служба администрации города, ссылаясь на АО «Орёлгортеплоэнерго». Проблемы с предоставлением услуги связаны с остановкой котельных для планового ремонта.
Итак, до 24 июля (до 17 часов) горячей воды не будет по следующим адресам:
- переулок Маслозаводской, 5, 9, 15, 17,
- переулок Бетонный, 31,
- переулок Шпагатный, 92.
До 31 июля (до 17 часов) прекращена подача горячей воды в дома по адресам:
- Авиационная, 7, 7-К2,
- Комсомольская, 88,
- во все «чётные» дома по Комсомольской улице с №300 по №406 включительно, в том числе, №310/1 и №322-А,
- Планерная, 29, 31, 31/2, 33, 35, 37, 39, 41, 43,
- Кромская, 3, 5, 7,
- Панчука, 13,
- проезд Связистов, 1, 10,
- переулок Соляной, 2, 12.
ИА «Орелград»