В Орле появилось новое место для ярмарок выходного дня

Это ТЦ «Модус».

Накануне в торговом центре, расположенном на улице Ломоносова, открылся Фермерский бульвар. Это торговая площадка, предназначенная для орловских сельхозпроизводителей. На данный момент здесь сформировано 14 мест.

Площадка создана силами самого ТЦ. Претендовать на аренду торгового места может любой фермер. Главным критерием является не вид, а качество его продукции.

Территория уже оборудована техникой и мебелью – в том числе, холодильными камерами и разделочными столами. Также у арендаторов будет возможность установить собственные приборы и конструкции.

«Фермерский бульвар будет работать каждый день, а совместно с администрацией Орла уже назначены и тематические ярмарки выходного дня», — сообщили в пресс-службе мэрии.

ИА «Орелград»