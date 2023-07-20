Мэрия Орла решила нанести разметку на Берёзовой улице

Орловцы называют её «взлётной полосой».

Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации Орла. Разметку нанесут на большой части улицы – между перекрёстками с Ручейной и Калинникова. Это около 1,2 километра.

Тем же постановлением утверждается схема разметки в переулке Ремонтном (между перекрёстками с Паровозной и Калужской). В обоих случаях идёт просто о разделительной линии между двумя полосами движения.

Берёзовая улица регулярно привлекает к себе внимание в связи с большим количеством происходящих здесь ДТП. Недавно местные жители снова обратились к орловским властям с просьбой исправить эту ситуацию.

Прежде всего, аварийную опасность создаёт тупой угол дороги на перекрёстке Берёзовой и Пясецкого. Водители, разогнавшись, «проскакивают» неожиданный поворот и теряют управление.

ИА «Орелград»