Мэрия Орла решила нанести разметку на Берёзовой улице

20.7.2023 | 14:11 Новости, Общество

Орловцы называют её «взлётной полосой».

Фото: www.google.com/maps

Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации Орла. Разметку нанесут на большой части улицы – между перекрёстками с Ручейной и Калинникова. Это около 1,2 километра.

Тем же постановлением утверждается схема разметки в переулке Ремонтном (между перекрёстками с Паровозной и Калужской). В обоих случаях идёт просто о разделительной линии между двумя полосами движения.

Берёзовая улица регулярно привлекает к себе внимание в связи с большим количеством происходящих здесь ДТП. Недавно местные жители снова обратились к орловским властям с просьбой исправить эту ситуацию.

Прежде всего, аварийную опасность создаёт тупой угол дороги на перекрёстке Берёзовой и Пясецкого. Водители, разогнавшись, «проскакивают» неожиданный поворот и теряют управление.

ИА «Орелград»

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