Росгвардия предупредила орловцев о стрельбах

Учения проведут на спецтерритории.

Войсковое стрельбище находится на Итальянской улице, 15. Управление Росгвардии по Орловской области предупреждает, что появление людей и техники в данном районе в период проведения мероприятий категорически запрещено.

Вот ближайшие даты стрельб:

21 июля,

24 – 28 июля,

31 июля,

1 — 4 августа,

7 — 11 августа,

14 — 18 августа,

21 — 25 августа,

28 — 31 августа.

Ранее стало известны критерии отбора в отряд территориальной обороны «Бригада Катукова», создающийся в Орловской области.

ИА «Орелград»