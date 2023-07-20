Росгвардия предупредила орловцев о стрельбах

Учения проведут на спецтерритории.
Войсковое стрельбище находится на Итальянской улице, 15. Управление Росгвардии по Орловской области предупреждает, что появление людей и техники в данном районе в период проведения мероприятий категорически запрещено.
Вот ближайшие даты стрельб:
- 21 июля,
- 24 – 28 июля,
- 31 июля,
- 1 — 4 августа,
- 7 — 11 августа,
- 14 — 18 августа,
- 21 — 25 августа,
- 28 — 31 августа.
Ранее стало известны критерии отбора в отряд территориальной обороны «Бригада Катукова», создающийся в Орловской области.
ИА «Орелград»