Росгвардия предупредила орловцев о стрельбах

20.7.2023 | 16:19 Закон и порядок, Новости

Учения проведут на спецтерритории.

Войсковое стрельбище находится на Итальянской улице, 15. Управление Росгвардии по Орловской области предупреждает, что появление людей и техники в данном районе в период проведения мероприятий категорически запрещено.

Вот ближайшие даты стрельб:

  • 21 июля,
  • 24 – 28 июля,
  • 31 июля,
  • 1 — 4 августа,
  • 7 — 11 августа,
  • 14 — 18 августа,
  • 21 — 25 августа,
  • 28 — 31 августа.

Ранее стало известны критерии отбора в отряд территориальной обороны «Бригада Катукова», создающийся в Орловской области.

ИА «Орелград»

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