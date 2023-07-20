В Орле открылся центр правовой помощи

20.7.2023 | 18:59 Новости, Общество

Сегодня, 20 июля, на базе Орловского регионального отделения ЛДПР открылся центр правовой помощи для участников СВО и их семей.

Напомним, что на прошлой неделе Леонид Слуцкий открыл в Нижнем Новгороде первый Центр правовой поддержки участников специальной военной операции.

Для всех участников СВО и их близких мы открыли Центры правовой помощи ЛДПР по всей России. Вы всегда можете обратится за консультацией, и юристы обязательно помогут.

«Наш орловский центр правовой помощи будет организовано собирать обращения и направлять их специалистам в Москву.
Вместе, плечом к плечу, мы сможем помочь нашим ребятам и их семьям с решением различных правовых вопросов», — сказал Владислав Числов.

Не можете приехать? Не беда! Спросите онлайн. На сайте плечомкплечу.рф или в телеграм-боте @ldpr_helpbot

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