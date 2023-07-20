В Орле приставы пресекли попытки проноса оружия в суды

20.7.2023 | 8:05 Новости, Происшествия

Более 1200 запрещенных предметов были остановлены на входе.

В Орловской области в первой половине 2023 года при выполнении задач по охране и осуществлению пропускного режима в зданиях судов  судебными приставами по ОУПДС были пресечены попытки проноса 1247 запрещенных предметов. Как уточнили в пресс-службе регионального Управления ФССП России, в их числе оказались три единицы огнестрельного оружия, 48 боеприпасов, 131 единица газового и травматического оружия, 76 электрошоковых устройств и 989 иных предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих. То есть в целом за полгода приставы предотвратили пронос в орловские суды более 1200 запрещенных предметов

«Обеспечение установленного порядка деятельности судов – одна из приоритетных задач Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области, — пояснили в ведомстве. — Ежедневно судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов обеспечивают охраной здания Арбитражного суда Орловской области и Орловского областного суда, 29 зданий районных судов, 48 помещений судебных участков мировых судей».

В УФССП подчеркнули, что в текущем году благодаря четкой работе судебных приставов по ОУПДС запрещенные предметы, которые могли быть использованы в качестве орудия нападения, в суды не попали, чрезвычайных происшествий в зданиях судов допущено не было. Для сравнения, по итогам работы за 2022 год судебными приставами по ОУПДС при осуществлении пропускного режима в зданиях федеральных судов и судебных участках мировых судей в Орловской области было выявлено 3224 предмета, представляющих угрозу для безопасности окружающих из них 876 единиц оружия и боеприпасов. В 2021 году данные показатели составили соответственно 2515 (запрещенных предметов) и 731 (оружие и боеприпасы).

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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