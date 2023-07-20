В Орле сбили 8-летнего пешехода

20.7.2023 | 12:03 Новости, Происшествия

Это случилось на Грузовой улице.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, ДТП произошло накануне в 18:10. «Киа Спектра» ехала со стороны Емельяна Пугачёва в сторону Старомосковской. Автомобилем управлял 38-летний мужчина.

У дома по Грузовой, 1, машина наехала на мальчика 2015-го года рождения. Ребёнок пересекал проезжую часть в неустановленном месте, причём в зоне видимости «легального» пешеходного перехода. «Зебра» находилась совсем рядом.

«В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, отпущен», — проинформировали в дорожной инспекции.

Ранее стало известно, что после аварии в посёлке Знаменка госпитализировали 16-летнего водителя питбайка.

ИА «Орелград»

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