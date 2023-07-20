В Орловской области выросли траты на продукты

Жители региона стали реже покупать непродовольственные товары.



Как сообщает Орелстат, в январе-мае 2023 года в Орловской области общий оборот розничной торговли сложился в сумме 74,3 миллиарда рублей, или 98,1 процента (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года. Только в минувшем мае в регионе в данном секторе было реализовано товаров на общую сумму 15,6 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах оказалось на 4,7 процента больше показателя мая предыдущего года.

«В структуре оборота розничной торговли на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия приходилось 48 процентов, на непродовольственные товары – 52 процента, — говорится в информации Орелстата. — По сравнению с январем-маем 2022 года продажа товаров первой группы в сопоставимых ценах увеличилась на 1,8 процента, второй группы – уменьшилась на 5 процентов».

Оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности в январе-мае 2023 года составил 101,9 миллиарда рублей, или 107,4 процента (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду 2022 года. На долю субъектов малого предпринимательства приходилось 35,6 процента оборота оптовой торговли. Также статистики подсчитали, что в отчетном периоде времени оборот общественного питания, с учетом деятельности индивидуальных предпринимателей, в Орловской области составил 2,3 миллиарда рублей, или 112 процентов в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2022 года.

ИА «Орелград»