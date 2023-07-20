В России раскрываемость убийств и покушений вышла на максимальный уровень

Об этом сообщили в МВД.

«Раскрываемость убийств и покушений на убийство достигла исторического максимума и составила 99%», — рассказали в пресс-службе полиции по итогам первой половины истекшего года. Также за указанный период раскрыты около 90% случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев. Кроме того, повысилась раскрываемость грабежей и краж.

Общий уровень преступности в стране в период с января по июнь снизился, но незначительно (на 2%). Однако ущерб от совершаемых преступлений сократился сразу на 42,5%.

Кроме того, количество злодеяний заметно упало по отдельным направлениям. Сократилось число грабежей (на 25%), краж (на 17,6%), разбоев (на 11,7%). В то же время выросло число преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (на 27,9%).

Все данные приводятся пресс-службой МВД РФ по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

ИА «Орелград»