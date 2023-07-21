Члена облизбиркома назначили по уведомлению Клычкова

21.7.2023 | 8:40 Новости, Общество

Решение было принято на очередном заседании Избирательной комиссии.

ИА «Орелград»

В Орле принято постановление о члене Избирательной комиссии Орловской области с правом совещательного голоса, назначенном кандидатом на должность губернатора Андреем Клычковым. Из документа следует, что решение об этом облизбирком принял, рассмотрев представленные Клычковым документы и руководствуясь статьей 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Избирательная комиссия приняла к сведению уведомление кандидата на должность губернатора и постановила выдать удостоверения члена облизбиркома с правом совещательного голоса Наталье Романовой.

Кроме того, Избирательная комиссия официально объявила о завершении процедуры регистрации кандидатов на должность губернатора Орловской области. Как и ожидалось, четыре человека получили статус зарегистрированных кандидатов: Андрей Клычков от КПРФ, Светлана Ковалева от партии «Новые люди», Владимир Стебаков от «Российской экологической партии «Зеленые» и Владислав Числов, выдвинутый Орловским региональным отделением ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Также облизбирком определился со сроками жеребьевки. Избирательная комиссия официально проинформировала, что 3 августа пройдет жеребьевка между зарегистрированными кандидатами на должность губернатора в целях распределения эфирного времени, предоставляемого безвозмездно, на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания. Жеребьевки по распределению печатной площади, предоставляемой безвозмездно, и установление дат публикаций предвыборных агитационных материалов состоятся в период с 24 июля по 4 августа 2023 года в помещениях редакций газет.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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