Мэрия Орла сэкономит на инфостойках почти в два раза

Их должны установить уже к Дню города.

Городская администрация подвела итоги аукциона по определению подрядчика, который должен разместить в Орле пять информационных стоек навигации и 20 навигационных указателей.

Начальная цена была установлена в 3 миллиона 13 тысяч рублей. На торги заявились трое участников. Один сбил цену на несколько тысяч, другой – на примерно на шестьсот.

Однако победителем признали третьего, ИП Богатырёва А.П., предложившего щедрый вариант в 1 миллион 687 тысяч 280 рублей. То есть – почти в два раза меньше изначальной стоимости.

Поставщик обязан разместить стойки и указатели до 5 августа текущего года – дня, когда Орёл отпразднует юбилейную 80-ю годовщину освобождения от фашистов. Напомним, что эта работа ведётся в рамках специальной муниципальной программы, направленной на повышение туристической привлекательности областного центра.

ИА «Орелград»