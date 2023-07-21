Назначен новый прокурор Болховского района

21.7.2023 | 14:33 Закон и порядок, Новости

Им стал Александр Финадеев.

Фото: epp.genproc.gov.ru

Сегодня прокурор Орловской области Алексей Тимошин представил его коллективу районного подразделения и руководителям поднадзорных органов.

Александр Финадеев родился в 1982-м году. Получил высшее юридическое образование. С 2009-го года служит в орловских органах надзорного ведомства.

Ранее Финадеев занимал должности старшего помощника Орловского природоохранного прокурора, заместителя прокурора Колпнянского района и заместителя Урицкого межрайонного прокурора. «За период службы Александр Финадеев зарекомендовал себя квалифицированным, ответственным и принципиальным руководителем», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Малоархангельском районе прокуратура заставила администрацию погасить крупный долг перед муниципальным предприятием.

ИА «Орелград»

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