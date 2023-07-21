Неудовлетворительные пробы пищи выявили в детских лагерях

Эксперты рассказали об итогах проверок оздоровительных организаций.

В Орловской области сотрудники Роспотребнадзора провели мероприятия по надзору за качеством и безопасностью пищевых продуктов, готовых блюд, питьевой воды и водоемов и бассейнов для купания в детских оздоровительных организациях. Как сообщили в ведомстве, в этом году в целом было исследовано 414 проб питьевой воды по санитарно-химическим показателям и микробиологическим показателям, 1803 пробы готовых блюд по санитарно-химическим показателям, микробиологическим показателям, калорийности и качеству термической обработки.

Кроме того, в лабораторных условиях были проверены 790 проб пищевых продуктов на санитарно-химические и микробиологические показатели. Неудовлетворительные пробы составили менее 0,5 процента от общего числа исследованных проб, уточнили в региональном Управлении Роспотребнадзора. В ходе мероприятий по контролю были выявлены нарушения обязательных требований. Однако большая часть из них носила режимный характер и была устранена в ходе проведения проверок.

«Основными целями проверок является недопущения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, пищевых отравлений, контроль за соблюдением требований санитарных правил, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий пребывания детей, — подчеркнули в ведомстве. — Вспышек инфекционных и неинфекционных заболеваний в организациях отдыха детей и их оздоровления, функционирующих в течение летней кампании 2023 года, не зарегистрировано».

В Роспотребнадзоре говорят, что особый контроль ведется за состоянием здоровья персонала организаций. Перед началом каждой смены работники пищеблоков обследуются на острые кишечные инфекции бактериальной и вирусной этиологии, персонал стационарных организаций отдыха детей и их оздоровления — на COVID-19. кстати, в этом году отдых и оздоровление детей в Орловской области организован на базе 270 организаций: 8 загородных стационарных лагерей, 261 оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, один палаточный лагерь и детский санаторий. Все они имеют санитарно-эпидемиологические заключения и внесены в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.

На данный момент полностью завершили работу 260 организаций (259 оздоровительный лагерь с дневным пребыванием и один палаточный лагерь), продолжают работать 8 загородных лагерей, детский санаторий и два лагеря с дневным пребыванием.

ИА «Орелград»