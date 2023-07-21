Орловщина доставит в зону СВО 200 тонн воды

21.7.2023 | 10:42 Новости, СВО

Процесс уже стартовал.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Как рассказал в социальных сетях губернатор Орловской области Андрей Клычков, воду раздадут подразделениям по всей линии фронта. Закупить её удалось благодаря помощи анонимного спонсора.

«Сейчас наша «аква-посылка» уже на территории СВО. Мы начали раздавать воду прямо на фронтовых дорогах», — поделился Клычков.

Также губернатор рассказал, что пакеты с водой вкладываются в каждую посылку с гуманитарной помощью, которая формируется в Орловской области для участников специальной военной операции. Однако потребность в «живительной влаге» есть у многих подразделений, особенно сейчас, когда на Донбассе стоит жаркая погода и ведутся активные боевые действия.

«Сильнее всего этот дефицит чувствуется со стороны Кременной, куда мы доставляем «посылки солдатам» каждую неделю», — указал Клычков.

Ранее стало известно, что в Орле ищут хозяев для собаки и щенят, привезённых из зоны СВО.

ИА «Орелград»

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