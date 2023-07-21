Орловщина на четверть нарастила производство мяса

Особенно бурными темпами в регионе развивается производство свинины.

Орелстат подготовил оперативный отчет о состоянии животноводства в сельскохозяйственных организациях Орловской области в январе-июне 2023 года. Из него следует, что за отчетный период времени указанной категорией сельхозтоваропроизводителей произведено 154 тысячи тонн скота и птицы на убой в живом весе. Данный показатель на 26,2 процента превышает уровень января-июня 2022 года. Кроме того, в регионе было произведено 58,4 тысячи тонн молока (102,1 процента к аналогичному периоду прошлого года) и 8,8 миллиона куриных яиц (109,7 процента).

«Объемы производства мяса (в живом весе) выросли по следующим видам скота: свиней – на 43,9 процента, птицы – на 1,3 процента, — говорится в информации Орелстата. — В среднем от одной коровы в сельхозорганизациях области надоено 3265 кг молока, что на 43 кг больше прошлогоднего показателя. Продуктивность коров увеличилась в девяти муниципальных образованиях, при этом самый высокий надой зафиксирован в Верховском. В птицеводческих организациях от одной курицы-несушки получено в среднем по 116 яиц».

Стоит отметить, что немалый вклад в производство некоторых видов продукции животноводства вносят фермерские и личные подсобные хозяйства. Например, в производстве молока в 2023 году доля сельхозорганизаций составляет 74 процента, личных хозяйств населения – 18,7 процента, крестьянских (фермерских) хозяйств – 7,3 процента. В производстве куриных яиц наибольшая доля принадлежит хозяйствам населения, которые произвели в этом году 70,8 процента всей данной продукции. На втором месте с долей в 28,9 процента находятся сельхозорганизации, на третьем – фермеры (0,3 процента). Только по выпуску мяса птицы и скота аграрные предприятия являются практически монополистами. Их дола на этом рынке составляет 97,3 процента, далее идут население (2,3 процента) и фермеры (0,4 процента).

ИА «Орелград»