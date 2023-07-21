Орловский бизнес резко нарастил долги перед банками

Примерно 2 процента общей задолженности составляют просроченные обязательства.

В Орловской области совокупная задолженность организаций по полученным кредитам банков и займам на конец апреля 2023 года, по оперативным данным Орелстата, составила 120,3 миллиарда рублей. Из них просроченная составляет 2,5 миллиарда рублей, или 2 процента от общего объема задолженности по полученным банковским кредитам. Для сравнения, на конец апреля 2022 года невыполненные вовремя обязательства составляли 2,5 процента от общей суммы долга, на конец марта 2023 года – 2 процента. Однако, если «просрочка» не растет, то общая сумма задолженности организаций по полученным кредитам банков и займам за год выросла на 22,7 процента.

Кроме того, по оценкам Орелстата дебиторская задолженность в целом по Орловской области на конец апреля 2023 года сложилась в сумме 86,4 миллиарда рублей, в том числе просроченная – 1,9 миллиарда рублей, или 2,1 процента от общего объема дебиторской задолженности (на конец апреля 2022 года и на конец марта 2023 года – 2,2 процента). Кстати, дебиторская задолженность на конец апреля 2023 года по сравнению с концом апреля 2022 года в регионе увеличилась на 7,2 процента, а просроченная ее часть — на 3,1 процента.

Статистики также подсчитали, что на отчетную дату суммарная задолженность по обязательствам организаций, по оперативным данным, сложилась в сумме 204,6 миллиарда рублей. Просроченная часть долга составляет 5,4 миллиарда, или 2,6 процента. Для сравнения, на конец апреля 2022 года она составляла 3,6 процента, а на конец марта 2023 года – 2,7 процента. Суммарная задолженность учитывает обязательства не только по кредитам банков, но и долги перед деловыми партнерами – подрядчиками и поставщиками.

На конец апреля 2023 года по сравнению с концом апреля 2022 года она выросла на 14,1 процента, по сравнению с концом марта 2023 года — на 1,9 процента. Словом, кредиторская задолженность достигла отметки в 84,4 миллиарда рублей. Из них на просроченные обязательства приходится 2,9 миллиарда рублей, что составляет 3,4 процента от общей суммы. Кстати, в этом отношении ситуация несколько улучшилась. Так, годом ранее «просрочка» орловского бизнеса перед кредиторами составляла 4,9 процента, а к началу апреля текущего года она снизилась до 3,7 процента.

ИА «Орелград»