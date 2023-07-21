«Щебеночки бы»: орловцы просят отсыпать непроходимый участок дороги

21.7.2023 | 16:27 Видео, ЖКХ, Новости

Селянам обещали ремонт в 2023 году, но внезапно его перенесли.

ИА «Орелград»

С жалобой на состояние дороги в деревне Нечаево Корсаковского района обратились в «Орелград» местные жители. Небольшой участок от 86 до 93 дома сильно портится в непогоду. Ямы и колеи могут преодолеть только машины повышенной проходимости и сельхозтехника. Улица жилая: здесь проживают семьи с детьми, пожилые орловцы, ветераны, инвалиды. Они лишаются возможности спокойно добраться до магазина, детского сада, школы, когда идут дожди. Не проедет по вызову и скорая, если кому-то понадобится помощь.

«Все эти ямы я видео передать не могу, как оно есть на самом деле. Мы не просим засыпать щебенкой по самой улице — именно выезд. Когда проходит дождик, здесь проехать, пройти невозможно. Мы много не просим, всего лишь щебеночкой засыпать ямы, чтобы можно было проезжать».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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