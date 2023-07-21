В Орле на месте несостоявшегося паркинга планируют многоэтажки

О проекте рассказал 20 июля директор и учредитель «Дом-2000» Сергей Трофимов.

Застройщик выступил на публичных слушаниях, организованных управлением градостроительства администрации Орла. Две девятиэтажки планируется возвести на улице Планерной. На публичных слушаниях обсудили вопрос предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (57:25:0000000:5) – «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

В настоящий момент на этой земле расположен недостроенный многоэтажный гараж. Остов строения выкуплен при реализации имущества компании-банкрота. Земля в аренде у ООО «СЗ «Дом-2000». Строительство многоуровневого паркинга, который планировался в 90-х годах, уже не актуально – вокруг выросли гаражные кооперативы. А квартиры в новостройке будут пользоваться спросом, так как многие жители «909» не хотят покидать район, но мечтают улучшить жилищные условия, пояснил Сергей Трофимов. Параметры строений он не назвал. Отметив, что стоит прежде пройти документальную подготовку. По предварительным планам, в домах будет 180 квартир.

По словам Сергея Трофимова, реконструкция аэропорта не станет для реализации проекта препятствием. По его мнению, фактически новый «Южный» — просто взлетная полоса. Строительство же полноценного аэропорта потребовало бы сноса многих жилых домов. Замначальника управления градостроительства администрации Орла Алексей Сергеечев уточнил, что конкретные параметры объекта и границы его санитарно-защитной зоны будут известны только после госэкспертизы проекта реконструкции аэропорта – в августе.

Результаты публичных слушаний будут направлены в областное управление градостроительства.

По данным kartoteka.ru, Трофимов Сергей Викторович также является генеральным директором и одним из учредителей ЗАО «Новый стиль — 2004». Например, эта компания возводила таунхаусы в жилом комплексе «Соловьиная роща» (за ипподромом). Сергей Трофимов — экс-депутат Орловского областного Совета, был отмечен в рейтинге Forbes «Власть и деньги — 2012».

ИА «Орелград»