В Орловской области недострои будут сносить или приватизировать

Судьбу каждого конкретного объекта будут решать комиссионно.

Правительство региона утвердило новый «Порядок принятия решений об определении направлений дальнейшего использования результатов незавершенного строительства объектов, финансирование которого осуществлялось за счет средств областного бюджета, и затрат по нему». Иными словами, речь идет о тех зданиях и сооружениях, которые возводились за бюджетный счет, но по разным причинам так и не были достроены. Причем к объектам незавершенного строительства документ относит и те объекты, к строительству которых реально и не приступали, но на которые была составлена проектно-сметная документация. Ведь разработка ПСД тоже оплачивается за казенный счет и стоит немалых денег.

В состав затрат по объектам незавершенного строительства новый документ в целом включает стоимость работ и услуг по строительству, сопутствующих им предпроектных, проектных, проектно-изыскательских и изыскательских работ, технико-экономических обоснований, затрат по отводу земельных участков, а также прочие затраты. Решать судьбу недостроев будут по довольно длинной цепочке. Сначала госучреждение Орловской области, имеющее на своем балансе затраты по объектам незавершенного строительства, должно подать областным властям ходатайство и детально объяснить, почему объект не был достроен.

Данные будут проверяться, также объект должны обследовать эксперты. Окончательное решение будет принимать межведомственная комиссия. Порядок предусматривает несколько варрантов развития событий. Например, комиссия вправе принять решение о целесообразности сноса объекта. Это возможно в случае, если сойдутся следующие факторы: отсутствие правоустанавливающих документов на объект; срок приостановления строительства – 5 лет и более; степень готовности – менее 50 процентов.

Впрочем, комиссия также может принять решение о целесообразности завершения строительства (если степень готовности составляет 50 процентов и более) или приватизации (при наличии соответствующего предложения главного распорядителя бюджетных средств, наличия документов и готовности объекта на 50 процентов и более). Может быть принято решение и о необходимости списания затрат. Такое возможно, если недострой физически утрачен или разработанная на него проектно-сметная документация признана не отвечающей требованиям действующего законодательства и не подлежащей корректировке.

ИА «Орелград»